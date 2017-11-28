Сеть блинных "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд

Готовые блюда. Фото: архив сети блинных "Сковородовна" . Сеть блинных "Сковородовна". Фото: архив сети блинных "Сковородовна" . Сеть блинных "Сковородовна". Фото: архив сети блинных "Сковородовна" . "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд. Фото: архив сети блинных "Сковородовна". "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд. Фото: архив сети блинных "Сковородовна". "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд. Фото: архив сети блинных "Сковородовна". "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд. Фото: архив сети блинных "Сковородовна". "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд. Фото: архив сети блинных "Сковородовна". "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд. Фото: архив сети блинных "Сковородовна". "Сковородовна" открыла доставку готовых блюд. Фото: архив сети блинных "Сковородовна".

"Сковородовна" идет в ногу со временем, старается радовать своих посетителей различными акциями и улучшает свой сервис. В жестком рабочем ритме нет времени вырваться на обед? После долгого рабочего дня совсем нет сил приготовить ужин? Знайте, что "Сковородовна" придет на помощь – сытно и вкусно накормит вас, доставив заказ заботливо упакованным прямо в офис или на дом!

Достаточно позвонить по номеру службы доставки, и ваш заказ в течение часа будет доставлен по адресу. Нельзя не упомянуть и еще об одном преимуществе заказа у "Сковородовны" – заказ можно сделать заранее к определенному времени или даже к конкретной дате, например, свадебному банкету!

Сеть блинных "Сковородовна" уже десять лет радует своих посетителей заботливо приготовленными блюдами, качество которых гарантирует. Количество заведений сети позволяет готовить блюда непосредственно перед тем, как их отправить. Поэтому клиенты могут быть уверены в их свежести.

Напомним, на данный момент сеть кафе "Сковородовна" насчитывает 22 заведения в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. В меню блинной традиционно блинчики с разнообразными начинками, а также супы, салаты, каши, напитки и десерты.

Служба доставки работает с 9.00 до 20.00 , стоимость доставки по городу – 100 рублей*, независимо от суммы заказа.

Ничто не помешает вам теперь насладиться блинчиками, потому что "Сковородовна" печется о занятых.

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