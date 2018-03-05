Сеть магазинов белья и колгот "Блис" дарит подарки и скидки к 8 Марта

Подарки, приобретенные в "Блис", способны удовлетворить даже самых взыскательных дам. Здесь всегда модные коллекции, широкий ассортимент от эконом- до премиум-класса, а также высокое качество товара.

В преддверии прекрасного весеннего праздника 8 Марта компания "Блис" дарит для вас:

дисконтную карту 7% при покупке на любую сумму, а также акцию "+8% к дисконтной карте" до 11 марта;

при покупке на любую сумму, а также акцию до 11 марта; ценные подарки при покупке нижнего белья и домашней одежды;

и домашней одежды; скидку от 50% на нижнее белье, купальники коллекций прошлых сезонов.

В магазинах представлены коллекции итальянского, российского, латвийского, французского нижнего белья, купальников, колгот, одежды для дома и отдыха. Кроме того, всегда в наличии большой выбор корректирующего белья, белья для беременных и кормящих. Можно приобрести и новинку – компрессионное белье.

В магазинах сети "Блис" можно приобрести подарочный сертификат. Это прекрасная идея сделать своей любимой женщине роскошный сюрприз. В магазине есть сертификаты номиналами 500, 1000, 1500, 2000, 3000 и 5000 рублей.

Адреса магазинов: ТЦ "Мария-Ра", ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. +7 (962) 809-11-73

Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 20.00. ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55

Время работы: понедельник – воскресенье – с 10.00 до 21.00. ул. Гоголя, 55, тел. 63-85-14

Время работы: понедельник–пятница – с 9.00 до 19.00, суббота – с 9.00 до 18.00, воскресенье – с 9.00 до 16.00.

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Сайт компании: blis-altai.ru

*Организатор Акции: ООО "Блис". Сроки и проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов и в соцсетях.