Сети АЗС "Лукойл" проводит совместную акцию с "Макдоналдс".

Заправляйтесь топливом от 30 литров на любой АЗС "Лукойл" по Алтайскому краю и Кемеровской области - получайте купоны на бесплатную продукцию "Макдоналдс".

Покупайте в ресторанах "Макдоналдс" от 500 рублей и получайте купон на 1 литр топлива (АИ-92 или АИ-95) на АЗС "Лукойл", а также скидку 30% на приобретение бонусной карты в сети АЗС "ЛУКОЙЛ" по Кемеровской области и Алтайскому краю.

Акция действует до 20 мая 2018 года. Обмен купонов происходит в ресторанах "Макдоналдс" и в сети АЗС "ЛУКОЙЛ" до 10 июня 2018 года.

Копите купоны и получайте продукцию "Макдоналдс" и литры в ПОДАРОК.* Подробности акции на сайте kdsklub.ru, vkontakte, vk.lukoil_altai, у операторов АЗС и по тел. 8 (3843) 322-122.

Условия акции

* Организатор акции ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт", ООО "Кузбасский деловой союз" и ООО "ГиД". Акция проходит с 04 апреля по 20 мая 2018 года. Заправляйтесь топливом (АИ 92, 95, 98, 100, СУГ) от 30 литров в сети АЗС "ЛУКОЙЛ" по Кемеровской области и Алтайскому краю и получайте купоны на бесплатную продукцию "Макдоналдс".