23 октября
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Хобби

Сезон не закрыт. Урожай поздних вешенок и подтопольников собрали алтайские грибники

Грибной сезон закрыт, да здравствует новый грибной сезон! Жители Алтайского края продолжают собирать корзинами и ведрами вешенки и подтопольники. Хорошим уловом они поделились в «Грибники Барнаула и Алтайского края».

Урожай вешенок и подтопольников
Урожай вешенок и подтопольников
Грибники Барнаула и Алтайского края

Поздней осенью грибники находят большой урожай вешенок и подтопольников.

«Грибной сезон в самом разгаре, вешенка и подтопольники прут на все 100%. Прошел всего метров сто», — делится подписчик сообщества.

Находят и аккуратные зимние опята. А некоторые даже откопали шампиньоны.

Неожиданные шампиньоны
Неожиданные шампиньоны
Грибники Барнаула и Алтайского края
Неожиданные шампиньоны
Неожиданные шампиньоны
Грибники Барнаула и Алтайского края
Зимние опята
Зимние опята
Грибники Барнаула и Алтайского края

Грибы собирают недалеко от Бийска в сторону Чуйского тракта, в селе Шадрино (Калманский район), Павловске.

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