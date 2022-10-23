Сезон не закрыт. Урожай поздних вешенок и подтопольников собрали алтайские грибники

Поздней осенью грибники находят большой урожай вешенок и подтопольников.
«Грибной сезон в самом разгаре, вешенка и подтопольники прут на все 100%. Прошел всего метров сто», — делится подписчик сообщества.
Находят и аккуратные зимние опята. А некоторые даже откопали шампиньоны.
Неожиданные шампиньоны
Грибники Барнаула и Алтайского края
Неожиданные шампиньоны
Грибники Барнаула и Алтайского края
Зимние опята
Грибники Барнаула и Алтайского края
Грибы собирают недалеко от Бийска в сторону Чуйского тракта, в селе Шадрино (Калманский район), Павловске.