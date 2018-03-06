СГК готовится к старту сезона благоустройства в Рубцовске

В рамках встречи руководитель предприятия рассказал о планах на предстоящую ремонтную кампанию, которая стартует после окончания отопительного сезона. Однако вопрос проведения благоустройства оказался наиболее интересным.

Максим Новов,

директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса:

- Работы в этом направлении уже начались. Мы произвели все необходимые замеры в местах, где будут проводиться работы. В данный момент мы ведем активную работу с потенциальными подрядчиками, производим расчеты смет. Как только подрядная организация определится окончательно, путем проведения конкурса, начнутся восстановительные работы. Конечно только после того, как сойдет снег.

Он отметил, что к вопросу благоустройства компания подойдет комплексно и постарается учесть все требования к современной городской среде. Эту работу энергетики отдадут опытным архитекторам.

Также в ходе встречи, журналисты обсудили с Максимом Нововым бытовые нюансы покупки теплового оборудования, его настройки и отладки, требований к нему. Отдельно остановились на том, как отлаженная система отопления внутри дома и отдельных квартир может помочь экономить. По мнению Максима Новова, тема энергосбережения мало освещается. Сегодня у большинства горожан нет четкого понимания того, как можно экономить тепловую энергию и, следовательно, платить меньше за отопление.

Максим Новов,

директор Рубцовского теплоэнергетического комплекса:

- В первую очередь, надо начинать с себя. Поставить на радиаторы вентили, регулирующие подачу тепла. Если каждый будет самостоятельно регулировать температуру в своей квартире, а не, отапливать улицу, открывая форточки, расход тепла на доме значительно уменьшиться. Следовательно, станет меньше и сумма в квитанции.

Также директор РубТЭКа отметил важность правильной работы с управляющими организациями. Собственники квартир зачастую не требуют от своих УК выполнения тех услуг, которые они обязаны предоставлять. Сюда входит и работа по энергосбережению. Если в доме слишком жарко, специалисты управляющей организации должны отрегулировать внутридомовую систему отопления, уменьшив подачу тепла.