СГК испытает тепловые сети Рубцовска на прочность

На время гидравлических испытаний отключения горячего водоснабжения для потребителей не потребуется.

Процедура проведения гидравлических испытаний сводится к тому, что энергетики повысят давление теплоносителя в трубопроводе на 1,25 атмосфер от рабочего, затем вновь снизят его до нормы. Единовременное повышение давления в сети будет поддерживаться около 30 минут. Температура сетевой воды в этот период не будет превышать 40 градусов, поэтому ее выход на поверхность в местах повреждений безопасен для горожан.

Специалисты сначала проведут испытания тепловых сетей в южной, центральной и северной частях города, а также в поселке "Домики". После этого работы будут проведены по теплосетевому контуру котельных западного поселка.

Олег Семеньков,

заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК:

— По итогам прошедшего отопительного периода мы обнаружили и устранили 633 повреждения на сетях отопления и горячего водоснабжения. Это порядка 1,65 повреждения на километр трубопроводов. Большинства повреждений нам позволили избежать как раз гидравлические испытания. Наша главная задача в межсезонье – тщательно подготовить трубы к новому сезону подачи тепла. Чтобы 2018-2019 год прошел без сюрпризов.

Также специалисты проведут диагностику трубопроводов на наличие в них посторонних предметов и веществ. В некоторых местах будут сделанные врезки, через которые можно будет осмотреть трубу изнутри.

Напомним, протяженность рубцовских тепловых сетей в однотрубном исполнении после проведенной СГК в 2017 году реконструкции и нового строительства, составляет 321 километр.