СГК направит в 2018 году на завершение Рубцовского проекта более 700 млн рублей

Сибирская генерирующая компания в 2018 году направит на завершение работ по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска более 700 млн. рублей. Эти средства предусмотрены инвестиционной программой компании. Часть из них отражены в концессионном соглашении, заключенном в 2017 году .
В счет этих средств на Южной тепловой станции энергетики произведут монтаж паровой турбины мощностью 6МВт. Производимая электроэнергия будет покрывать собственные нужды предприятия. Эти работы обойдутся компании в 700 миллионов рублей. На ЮТС инвестпрограмма предусматривает модернизацию паровых котлов для оптимального и полноценного использования установленной тепловой мощности и стабильного производства тепловой энергии.
Большой объем работ запланирован на малых котельных. Энергетики намерены переключить потребителей котельной №17, которая отапливает всего один многоквартирный дом в центральной части города, на мощности Южной тепловой станции. Для этого построят новую тепловую сеть протяженностью около 700 метров в однотрубном исчислении. В котельной №1 будет установлен новый котел мощностью 1,25 Гкал/час, а также заменена дымовая труба диаметром 700 мм и высотой порядка 27 метров. Специалисты СГК проведут техперевооружение тепловых камер с заменой запорной арматуры, а также магистральных сетей, что позволит улучшить гидравлический режим.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала СГК:
— Мы выполняем взятые на себя обязательства - шаг за шагом идем к завершению большого ответственного проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Большая часть работ была выполнена в прошлом году. Прошедший отопительный сезон показал, что предложенные нами технические решения эффективные и правильные, а также выявил некоторые локальные моменты, которые требуют корректировки. В этом году, помимо строительства турбины на ЮТС, нам предстоит провести комплекс технических работ на станции и теплосетях, чтобы обеспечить оптимальный гидравлический режим во всех точках города. Тогда мы сможем быть абсолютно уверенными в качественном надежном теплоснабжении жителей при любых погодных сценариях.
В прошлом году на реализацию Рубцовского проекта Сибирская генерирующая компания направила 1,1 млрд рублей. В счет этих средств было построено и переложено порядка 20 километров тепловых сетей и установлено два новых угольных котла на Южной тепловой станции. Таким образом, суммарный объем инвестиций в проект модернизации города за два года составит 1,8 млрд рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.