СГК направит в 2018 году на завершение Рубцовского проекта более 700 млн рублей

В счет этих средств на Южной тепловой станции энергетики произведут монтаж паровой турбины мощностью 6МВт. Производимая электроэнергия будет покрывать собственные нужды предприятия. Эти работы обойдутся компании в 700 миллионов рублей. На ЮТС инвестпрограмма предусматривает модернизацию паровых котлов для оптимального и полноценного использования установленной тепловой мощности и стабильного производства тепловой энергии.

Большой объем работ запланирован на малых котельных. Энергетики намерены переключить потребителей котельной №17, которая отапливает всего один многоквартирный дом в центральной части города, на мощности Южной тепловой станции. Для этого построят новую тепловую сеть протяженностью около 700 метров в однотрубном исчислении. В котельной №1 будет установлен новый котел мощностью 1,25 Гкал/час, а также заменена дымовая труба диаметром 700 мм и высотой порядка 27 метров. Специалисты СГК проведут техперевооружение тепловых камер с заменой запорной арматуры, а также магистральных сетей, что позволит улучшить гидравлический режим.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК:

— Мы выполняем взятые на себя обязательства - шаг за шагом идем к завершению большого ответственного проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска. Большая часть работ была выполнена в прошлом году. Прошедший отопительный сезон показал, что предложенные нами технические решения эффективные и правильные, а также выявил некоторые локальные моменты, которые требуют корректировки. В этом году, помимо строительства турбины на ЮТС, нам предстоит провести комплекс технических работ на станции и теплосетях, чтобы обеспечить оптимальный гидравлический режим во всех точках города. Тогда мы сможем быть абсолютно уверенными в качественном надежном теплоснабжении жителей при любых погодных сценариях.

В прошлом году на реализацию Рубцовского проекта Сибирская генерирующая компания направила 1,1 млрд рублей. В счет этих средств было построено и переложено порядка 20 километров тепловых сетей и установлено два новых угольных котла на Южной тепловой станции. Таким образом, суммарный объем инвестиций в проект модернизации города за два года составит 1,8 млрд рублей.