СГК обеспечивает экологическую безопасность: энергетики проведут на ЮТС капитальный ремонт

Сибирская генерирующая компания после окончания отопительного периода планирует отремонтировать газоочистное оборудование, установленное на котлах Южной тепловой станции в Рубцовске – батарейные циклонные уловители. Это позволит привести эффективность улавливания частиц золы и дымовых газов к проектным показателям – до 92%.
В летний период, после полной остановки котлов, специалисты отремонтируют батарейные циклоны с котлов №1-3. Их вскроют и детально обследуют на наличие абразивного износа и других дефектов.
Капитальный ремонт золоулавливающего оборудования позволит увеличить степень очистки дымовых газов и уменьшить количество выбрасываемых в атмосферу взвешенных частиц в виде золы и пыли.
Максим Новов,
директор рубцовского подразделения Сибирской генерирующей компании:
- Батарейные циклонные уловители, установленные на Южной тепловой станции, эффективны. Аналогичные установки используются на некоторых ТЭЦ. Как и при содержании любой техники, для поддержания высоких показателей их работы необходимо ежегодно диагностировать и ремонтировать отдельные части, чем мы и займемся в межотопительный период.
Помимо капитального ремонта оборудования очистки дымовых газов, энергетики Сибирской генерирующей компании совместно с представителями завода-изготовителя, проведут на ЮТС доналадку новых водогрейных котлов, которые смонтировали в конце 2017 года, что также положительно скажется на экологической составляющей работы станции.
Всего объем ремонтной программы на Южной тепловой станции в 2018 году составит 82 млн рублей. В счет этих средств будет проведен текущий ремонт пяти котлов ЮТС, а также ремонты вспомогательного оборудования - топливоподачи, электротехники. Все работы будут завершены к началу отопительного периода 2018-2019 гг.
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