СГК обеспечивает экологическую безопасность: энергетики проведут на ЮТС капитальный ремонт

В летний период, после полной остановки котлов, специалисты отремонтируют батарейные циклоны с котлов №1-3. Их вскроют и детально обследуют на наличие абразивного износа и других дефектов.

Капитальный ремонт золоулавливающего оборудования позволит увеличить степень очистки дымовых газов и уменьшить количество выбрасываемых в атмосферу взвешенных частиц в виде золы и пыли.

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения Сибирской генерирующей компании:

- Батарейные циклонные уловители, установленные на Южной тепловой станции, эффективны. Аналогичные установки используются на некоторых ТЭЦ. Как и при содержании любой техники, для поддержания высоких показателей их работы необходимо ежегодно диагностировать и ремонтировать отдельные части, чем мы и займемся в межотопительный период.

Помимо капитального ремонта оборудования очистки дымовых газов, энергетики Сибирской генерирующей компании совместно с представителями завода-изготовителя, проведут на ЮТС доналадку новых водогрейных котлов, которые смонтировали в конце 2017 года, что также положительно скажется на экологической составляющей работы станции.

Всего объем ремонтной программы на Южной тепловой станции в 2018 году составит 82 млн рублей. В счет этих средств будет проведен текущий ремонт пяти котлов ЮТС, а также ремонты вспомогательного оборудования - топливоподачи, электротехники. Все работы будут завершены к началу отопительного периода 2018-2019 гг.