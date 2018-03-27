СГК проверит теплосети Барнаула на наличие утечек с помощью безопасного зеленого красителя

Флуоресцеин или "Уранин А", который будет добавлен в сетевую воду, абсолютно безвреден как для человека, так и для окружающей среды. На параметры теплоносителя и качество теплоснабжения краситель также никак не влияет. Уранин окрашивает воду в изумрудно-зеленый цвет и позволяет обнаруживать места несанкционированного разбора теплоносителя и участки его потерь из-за неплотностей или дефектов трубопроводов и оборудования теплосетей.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК:

- Подобные испытания мы проводим регулярно, начиная с 2012 года. Горожанам опасаться нечего. Система теплоснабжения города работает по закрытому контуру и вода, поступающая в трубы квартир, никак не связана с горячей водой, текущей из водопроводного крана. Зеленая вода может начать течь из крана только в случае наличия неисправностей или несанкционированного использования сетевой воды, например, в домах частного сектора. В этом случае необходимо позвонить в диспетчерскую службу СГК и мы разберемся в причинах и устраним их. Кроме того, мне бы хотелось предупредить жителей, что вода непосредственно из системы отопления по многим параметрам не подходит для использования в быту.

Применение красителя в рамках испытаний тепловых сетей на герметичность предусмотрено "Типовой инструкцией по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения". Его использование согласовано с Роспотребнадзором Алтайского края. Отметим, "Уранин А" также широко используется для подкрашивания мыла, шампуней, лечебных солей, воды в аквариумах и водоёмах, других декоративных целей. Часто его вшивают в ткань спасательных жилетов — при попадании такого жилета в воду образуется большое ярко-зелёное пятно, хорошо различимое с самолёта.

Испытания в Барнауле будут проведены в течение, двух недель, начало запуска красителя запланировано на 3 апреля. В течение всего периода проведения испытаний концентрацию "Уранина" будут поддерживать на необходимом уровне, полностью он растворится спустя две-три недели.

В случае, если из водопроводного крана потечет позеленевшая горячая вода, или вы обнаружите выход окрашенной воды на поверхность в городе, просим позвонить по телефону диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле: 8 (3852) 599-715.