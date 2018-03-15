СГК работает над повышением качества горячего водоснабжения в Рубцовске

В данный момент работы по замене трубопровода ГВС ведутся на участке по улице Алтайской, в районе детского сада №48. Там специалисты СГК заменят около 70 метров ветхой трубы диаметром 219 мм. Затем работы продолжатся на улице Октябрьской в районе многоквартирного дома №23. После того, как энергетики завершат замену трубопроводов ГВС в северной части города, обновление сетей будет продолжено на участке вблизи ул. Громова, 25. Помимо основных коммуникаций, специалисты уделяют внимание обновлению транзитных тепловых сетей горячего водоснабжения – в этом году такие трубопроводы были заменены в домах Северная, 7, Федоренко, 1 и Дзержинского, 16, а дома, расположенные по адресам Федоренко, 23 и Ленина, 55, сейчас готовят к проведению работ.

Как отмечают специалисты, участки сетей ГВС для ремонта выбираются исходя из степени их износа. Приоритет – наиболее проблемным, которые требуют безотлагательного ремонта.

Олег Семеньков,

заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей подразделения СГК в Рубцовске:

- К сожалению, городские тепловые сети ветшали на протяжении многих лет - они практически не видели капитальных ремонтов. СГК начала свою работу с обновления именно этого сегмента энергетической сферы Рубцовска. Конечно, нельзя все привести в порядок за короткий срок, но, тем не менее, мы уже видим результат – аварийность постепенно снижается. Компания на этом не останавливается и продолжает вкладывать немало средств в повышение надежности и улучшение качества предоставляемых ресурсов, в том числе, и горячей воды.

Отметим, общая протяженность трубопроводов отопления и ГВС, которые энергетики заменят в этом году в Рубцовске, составит 2,1 км. Капитальный ремонт тепловых сетей будет проведен на семи участках – по улицам Комсомольская, Алтайская, Северная, Громова, а также от Пролетарской до Серова. Бюджет этой части ремонтной программы составит 20,5 млн рублей. Чуть больше – 20,6 млн рублей – энергетики СГК предусмотрели на проведение работ по устранению порывов и повреждений, которые будут обнаружены в результате испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, а также в процессе эксплуатации.