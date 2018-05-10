СГК завершает отопительный сезон в Барнауле с 10 мая

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании с четверга, 10 мая, приступят к завершению подачи потребителям отопления. Оборудование предприятий будет переведено из режима теплоснабжения в режим горячего водоснабжения. Распоряжение об окончании отопительного периода подписал глава города Сергей Дугин.
Согласно законодательству, основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям является установление среднесуточной температуры наружного воздуха в течение пяти суток подряд на уровне более +8 градусов Цельсия, однако окончательное решение принимает администрация муниципалитета.
В этот период важна слаженная работа энергетиков и исполнителей коммунальных услуг. Последние должны организовать и провести отключение систем теплопотребления жилищного фонда, находящегося в управлении либо обслуживании, по согласованию с жителями и ресурсоснабжающей организацией.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала СГК:
— Окончание отопительного периода ознаменует собой старт ремонтной кампании на тепловых сетях и начало проведения масштабных ремонтных работ на основном оборудовании ТЭЦ. То, что мы прошли этот сезон без каких-либо нареканий и серьезных инцидентов, следствие надлежащей подготовки всего теплоэнергетического комплекса в межотопительный период. Это заслуга большого количества сотрудников СГК, которые работают для того, чтобы у порядка 90% барнаульцев даже в самые сильные холода в домах было тепло.
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