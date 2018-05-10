СГК завершает отопительный сезон в Барнауле с 10 мая

— Окончание отопительного периода ознаменует собой старт ремонтной кампании на тепловых сетях и начало проведения масштабных ремонтных работ на основном оборудовании ТЭЦ. То, что мы прошли этот сезон без каких-либо нареканий и серьезных инцидентов, следствие надлежащей подготовки всего теплоэнергетического комплекса в межотопительный период. Это заслуга большого количества сотрудников СГК, которые работают для того, чтобы у порядка 90% барнаульцев даже в самые сильные холода в домах было тепло.