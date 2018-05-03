СГК завершила ремонт котлоагрегата на Барнаульской ТЭЦ-2

За период проведения ремонтных работ специалисты провели очистку и ремонт основных узлов котла, были отремонтированы лопатки сепараторов, корпуса циклонов, проведена ревизия арматуры высокого и сверхвысокого давления и многие другие работы. Отметим, паропроизводительность данного котла составляет 210 тонн/ час. Ремонт позволил увеличить запас прочности оборудования и продлить срок его службы.

На проведении данных работ ежедневно было задействовано порядка 70 человек.

Александр Лукьянов,

директор предприятия:

- Барнаульская ТЭЦ-2 СГК – старейшая станция в энергосистеме Алтая. Однако это ни в коем случае не влияет на надежность ее работы. Ремонтная программа на станции длится практически круглый год, и состояние основного оборудования – котлов и трурбин – позволяет нам быть уверенными в том, что мы сможем надежно снабжать теплом и электроэнергией своих потребителей. Помимо этого, не стоит забывать о том, что в 2014 году основные фонды предприятия были обновлены на 30% в рамках программы ДПМ, и мощность станции увеличилась – до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч – по тепловой энергии.

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