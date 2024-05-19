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SHAMAN признался, что не носит нижнее белье

Певец SHAMAN выступил с сольным концертом в Рязани. Перед началом выступления артист сделал неожиданное заявление, которое может стать сюрпризом для его поклонниц, сообщает Starhit.

Певец SHAMAN.
Певец SHAMAN.
Фото пресс-служба Муз-ТВ

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, приехал в город вместе с журналистами. Они заметили, что в чемодане певца не было нижнего белья.

Дронов подтвердил, что действительно не носит трусов. Он признался, что не видит в этом смысла: «А зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — рассказал артист в программе «Ты не поверишь».

Фанаты иногда дарят Дронову нижнее белье. Ярослав рассказал, что женские трусы и бюстгальтеры порой прилетают к нему прямо во время концерта.

«На сцену летели не только майки… не знаю, могу ли я это говорить или нет, но такое было впервые… Трусы. Женские», — сказал SHAMAN. Певец не торопится забирать такие подарки. «А вдруг хозяйка обратно их захотела бы себе вернуть? Как потом домой идти?» — пошутил артист.

При этом исполнитель подчеркнул, что не считает бросание белья чем-то постыдным. Он уверен, что иногда каждому человеку полезно «похулиганить».

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