«Шанхайский Диор», замурованный клад. Чем, кроме баснословного богатства, были известны алтайские купцы Винокуровы

- Адриан Винокуров родился в 1849 году в семье крестьян-переселенцев из Европейской России. Потом он переехал в Тюменцево Барнаульского уезда. Позже Винокуров стал одним из крупнейших предпринимателей Алтая.
- Предпринимательствовать Винокуров начал в 1876 году: скупал у крестьян зерно для продажи и одновременно торговал текстилем.
Купец Винокуров Адриан Ильич.
vk.com/kraevedaltay
- В начале 20 века Адриан Винокуров с семьей перебрался в Камень, который тогда еще был селом. Здесь он основал один из крупнейших на Алтае торговых домов. В нем продавался хлеб, мануфактура, одежда, украшения.
- Тогда же Винокуров вместе с другими местными купцами построил каменный Богоявленский храм. Кроме того, он заказал для этой церкви в Томске колокол весом в 61 пуд и доставил его в Камень по реке.
- В 1907 году Винокуров построил в Камне паровую мельницу, которая стала одной из самых мощных на Алтае. При мельнице была электростанция, и энергия от нее поступала не только на саму мельницу, но и к дому, и магазину Винокуровых.
- Когда Адриан скончался, дело перешло к его сыновьям. Они расширили и приумножили отцовский бизнес. В 1914 году оборот торгового дома превысил 5,6 млн. рублей — по тем временам это была громадная сумма.
- Винокуровы жили в Камне в двухэтажном доме из красного кирпича. Здание украшали причудливые остроконечные башенки. По легенде, в стену дома замурован сундук с сокровищами. Но на того, кто попытается его достать, обвалится крыша.
Сейчас там располагается Каменский краеведческий музей.
Дача Винокуровых под Тюменцево.
bsk.nios.ru
- В 1917 году после Октябрьской революции три брата Винокуровых с семьями уехали в Харбин, а оттуда в Шанхай. В Китае они открыли торговлю сибирскими мехами, которая шла достаточно успешно. В числе клиентов были даже жены европейских консулов.
- Наиболее успешно жизнь сложилась у дочери Родиона Винокурова — Лидии. Она смогла стать известным модельером и дизайнером. В Китае ее называли «шанхайским Диором».
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