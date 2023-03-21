21 марта
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День в истории

Щепки не полетят. 7 фактов о самом длинном ленточном боре в мире, который начинается в Барнауле

В Международный день лесов Altapress.ru собрал подборку фактов о ленточных борах, в том числе и Барнаульском — о том, как сосновое потомство выживает в пекло, для чего массово вырубали лес и на сколько километров растянулся наш бор.

Старые сосны в алтайских ленточных борах.
Старые сосны в алтайских ленточных борах.
Алексей Грибков.

1. В мире всего пять ленточных боров и четыре из них — в Алтайском крае. Еще один — в Канаде.

2. Протяженность Барнаульского ленточного бора составляет 550 км, это самый длинный бор. Лента леса берет начало в окрестностях Барнаула и тянется до границы Казахстана.

Ленточный бор в Борзовой заимке.
Ленточный бор в Борзовой заимке.
ru.wikipedia.org
Река Барнаулка в бору около Барнаула.
Река Барнаулка в бору около Барнаула.
ru.wikipedia.org
Барнаульский ленточный бор.
Барнаульский ленточный бор.
ru.wikipedia.org

Справка

Международный день лесов отмечают 21 марта. Европейская конференция сельского хозяйства предложила идею праздника в 1971 году. Его цель — напомнить людям о важности сохранения лесов.

3. Ленточный бор появился примерно 10 тыс. лет назад, предположительно во время ледникового периода.

4. Сосновые насаждения способны собрать из воздуха до 32 тонн пыли на одном гектаре.

Лесная протока в ленточном бору.
Лесная протока в ленточном бору.
ru.wikipedia.org

5. В ленточном бору было две волны вырубок, которые сильно проредили хвойную гущу: с XVIII века, со времен Акинфия Демидова, леса начали вырубать для древесного угля, чтобы плавить руду и получать металл. Вторая волна вырубок началась перед Великой Отечественной Войной для строительства железной дороги Турксиб.

6. В районе ленточных боров выпадает на 10% больше осадков, влажность там тоже выше.

Барнаульский ленточный бор зимой.
Барнаульский ленточный бор зимой.
ru.wikipedia.org

7. Специфика восстановления у сосен отличается от прочих растений. Например, на выжженном месте осталось сухое дерево, которое дает полуденную тень. Температура в июле в тени здесь +42С…+45С, а под открытым небом +58…+59С. «В тени появляется самосев, и там он выживает, а под открытым солнцем погибает сразу, — рассказывает лесовод Евгений Парамонов, — Немножко подрастает, появляется тень и от молодняка, и так далее. Этот способ выживания называется «в конусе полуденной тени». Такое бывает только в ленточном бору. В итоге в одном лесу бок о бок растут несколько поколений деревьев.

Ленточный бор в пригороде Барнаула осенью.
Ленточный бор в пригороде Барнаула осенью.
ru.wikipedia.org
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