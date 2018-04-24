Шерегеш продолжает ставить рекорды в сезоне 2017/18

Пик активности на горе Зеленая пришелся на выходные с 13 по 15 апреля в дни проведения фестиваля GrelkaFest 2018. В эти дни райдеры установили сразу 2 рекорда: по количеству гостей одновременно пребывающих на территории горнолыжного комплекса и на самый массовый в России спуск с горы в купальных костюмах. Первый рекорд пал с результатом порядка 30 000 человек – это число забронированных номеров в гостиницах Шерегеша c учетом арендованных квартир и коттеджей в поселке. При этом за весь период GrelkaFest 2018 с 6 по 15 апреля число посетителей курорта достигло более 47 000 человек. Второй рекорд на массовый спуск в купальных костюмах обновили 1525 райдеров, в числе которых в первых рядах были 200 абонентов "Билайн", генерального партнера мероприятия.

Ольга Колтунова,

территориальный управляющий "Билайн" в Кемеровской области:

— Активный отдых сегодня неотъемлемо связан с качественным мобильным интернетом, так как развитая телекоммуникационная сеть делает любой туристический курорт более привлекательным для гостей. Чтобы сохранить позитивное настроение спортсмена, важно обеспечить его хорошей скоростью не только на склоне, но и в сети. Пользователи проводят свободное время за любимым занятием, а потом делятся успехами в сети со своими друзьями и близкими. С этой целью "Билайн" развернул в Шерегеше несколько базовых станций с поддержкой 4G и регулярно мониторит качество сети на территории, делая отдых максимально комфортным и полноценным.

По данным "Билайн", около 40% трафика в сезон генерят гости курорта - в этот раз они "привезли" в 1,4 раза больше гигабайт, чем в прошлом году. Общий объем данных, скачанных с ноября 2017 по апрель 2018 года гостями и жителями Шерегеша, рос из месяца в месяц аналогично числу забронированных номеров в отелях: от 8 000 ГБ в ноябре до 12 500 ГБ в марте. А за 3 дня последнего уикенда GrelkaFest 2018 в дни максимального скопления гостей на фестивале абоненты "Билайн" скачали непосредственно на территории горы Зеленой 1 400 ГБ трафика, эквивалентного 1,2 млн фотографий выложенных в социальные сети или 400 тысячам прослушанных музыкальных треков.

Новый сезон 2018/19 в Шерегеше принесет новые результаты, в том числе и рекорды. С тарифной линейкой "ВСЁмоё!", в которой можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, подстроив под свои предпочтения без изменения абонентской платы, любые рекорды интернет-трафика станут реальными даже для начинающего интернет-райдера.