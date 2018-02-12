Шик, блеск и голые тела: как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро

Каждый год сотни туристов, десятки тысяч жителей Бразилии стекаются в Рио-де-Жанейро, чтобы стать свидетелями грандиозного карнавала. Большая часть города наряжается в самые разнообразные костюмы, выходит на улицы и без устали танцуют пять дней: с пятницы по вторник перед Великим постом. Мы решили взглянуть, как бразильцы "отрываются" в этом году.

Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/. Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.