Шик, блеск и голые тела: как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро

Каждый год сотни туристов, десятки тысяч жителей Бразилии стекаются в Рио-де-Жанейро, чтобы стать свидетелями грандиозного карнавала. Большая часть города наряжается в самые разнообразные костюмы, выходит на улицы и без устали танцуют пять дней: с пятницы по вторник перед Великим постом. Мы решили взглянуть, как бразильцы "отрываются" в этом году.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро. Фото: www.instagram.com/carnainstarj/.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.