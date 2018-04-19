"Школа начальников РЭС" в компании "Алтайкрайэнерго"

В "Алтайкрайэнерго" большое внимание уделяется повышению квалификации персонала. С этой целью в компании организована "Школа начальников РЭС", в рамках которой начальники РЭС и УЭС, прибывшие со всех филиалов компании, прошли курс обучения по специальной программе, подготовленной департаментом управления персоналом. В течение недели сотрудники изучили новейшие технологии энергетической отрасли, рассмотрели вопросы организации производственно-хозяйственной деятельности на энергообъектах, совершенствования сбытовой сферы, а также увеличения спектра профессиональных компетенций с учетом применения методов современного тайм-менеджмента.

Алексей Дик,

начальник Ключевского участка филиала "Кулундиинские МЭС":

— Концентрация важной информации, полученной в ходе обучающих занятий в "Школе начальников РЭС", позволила нам в кратчайшие сроки изучить внедрение нового оборудования и применение эффективных наработок в системе энергетического менеджмента. Это поможет нам повысить результативность работы на обслуживаемой территории. Мы благодарим руководство нашей компании за такую уникальную возможность.

Внутрикорпоративное обучение "Школа начальников РЭС/УЭС" будет проводиться поэтапно. Группами по 15-20 человек начальники районов и участков со всех девяти филиалов компании будут проходить недельные курсы повышения квалификации в течении всего года.

Сергей Приб,

генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго":

— Мы убеждены в том, что потребители "Алтайкрайэнерго" должны получать только высококачественные услуги энергоснабжения. Данный принцип имеет отношение не только к бесперебойной и надежной подаче электроэнергии, но и к процессу выстраивания взаимодействия с нашими клиентами. Основными подразделениями энергетической компании являются районы электрических сетей, которые занимаются оперативными ремонтно-эксплуатационными работами и обслуживанием распределительных электросетей. Именно от персонала РЭС зависит надежное функционирование и исправное состояние трансформаторных подстанций, линий и других устройств, принадлежащих энергетической компании. Внутрикорпоративное обучение позволяет нам в диалоговом режиме рассмотреть задачи, связанные с этапами развития и деятельности нашей организации на всей территории обслуживания, обсудить актуальные предложения по внедрению инноваций и решить вопросы повышения эффективности работы персонала. Ответственные и стабильно повышающие уровень компетенции люди – наша главная ценность и достижение, именно благодаря им компания "Алтайкрайэнерго" достигнет наивысшего уровня в энергетической сфере и станет лучшей операционной энергокомпанией в регионе.

Справка

"Алтайкрайэнерго" (www.altke.ru, www.sk-altke.ru) – одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц.

9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края.

Более чем 50-летний опыт успешной работы, более 2 тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризует "Алтайкрайэнерго" как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.