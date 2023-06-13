Сход с путей, миллионы “зайцев” и проезд по 30 копеек. Когда в Бийске появились первые трамваи и что они оставили после себя

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Укладка первого трамвайного пути в Бийске началась в конце 1958 года и продолжалась весь 1959 год. Первую очередь трамвайного пути от элеватора до заводской территории химкомбината приняли 10 мая 1960 года.
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24 апреля 1960 года во время обката трамвайных путей первый директор трамвайного депо Семиков и инженер Степанов съехали на вагоне с трамвайных путей.
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Первые трамваи в Бийск привезли из Ленинградского машиностроительного завода.
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Изначально на бийской линии было пять трамваев, которые ходили с интервалом в 18 минут (в час “пик” — с интервалом в 5 минут). Кстати, первые билеты там стоили по 30 копеек.
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С декабря 1973 года в Бийске организовали массовую продажу абонементных талонов и проездных трамвайных билетов в магазинах, сберегательных кассах и киосках.
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Иногда трамваи переходили на бескондукторное обслуживание. В то же время, из 35 млн пассажиров, которых перевезли в 1981 году — 2 млн проехали бесплатно.
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Трамвайная служба Бийска планировала построить пять конечных станций с диспетчерскими пунктами, а в конце 1980-х – проложить трамвайные пути в районе Зеленого клина и поселка Нагорный, а также создать Заречное трамвайное депо. Однако эти планы не осуществились.
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В Бийске есть музей трамвайного управления.