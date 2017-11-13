Штаб "путинского" народного фронта в Алтайском крае пополнился новыми лицами

Четверо молодых активистов вошли в региональный штаб "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) в Алтайском крае. Об этом стало известно 10 ноября на конференции местного отделения движения.
Так, в штаб ОНФ в Алтайском крае вошли:
- Антон Доровских, исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков, эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков";
- Евгения Гущина, генеральный директор компании"Дорожные знаки Алтая", эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог";
- Рада Суртаева — директор краевого Центра общественных инициатив "Вектор", эксперт проекта ОНФ "За честные закупки";
- Ксения Попова, директор Юниор-Лиги КВН Алтайского края.
Как уточнили altapress.ru в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в то же время по собственному желанию из штаба вышли председатель правления "Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края" Сергей Тастан, экс-председатель реготделения партии "Патриоты России" Сергей Ермаков и пенсионер из Бийска Светлана Беляева. Как отметили в ОНФ, региональное отделение не теряет связи с вышедшими из штаба: они продолжают работу в качестве активистов.
Цифра
Всего в региональном штабе ОНФ в Алтайском крае состоит 31 человек.
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