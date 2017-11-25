Шведская церковь порекомендовала верующим считать бога "гендерно нейтральным"

Представители церкви Швеции рекомендуют верующим отказаться от слов "господь" и "он" в обращениях к богу. По их мнению, лучше использовать гендерно нейтральные слова. Об этом пишет The Telegraph.
Это решение приняли на заседании совета церкви, состоящего из 251 человека. Официальное распоряжение будет дано 20 мая следующего года в обновленном справочнике шведской церкви.
"Бог находится за пределами наших гендерных определений, бог не является человеком", — цитирует издание архиепископа Антье Джекэлен.
Профессор теологического факультета шведского университета Лунда Кристер Пахлмлад уже раскритиковал нововведение. Он считает, что этот шаг "подрывает доктрину Троицы и общности с другими христианскими церквями".
Церковь Швеции является крупнейшей в стране. Ее членами формально являются около 6,4 миллиона человек, или 67,5 процента населения. До 2000 года церковь имела статус государственной.
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