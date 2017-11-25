Шведская церковь порекомендовала верующим считать бога "гендерно нейтральным"

Это решение приняли на заседании совета церкви, состоящего из 251 человека. Официальное распоряжение будет дано 20 мая следующего года в обновленном справочнике шведской церкви.

"Бог находится за пределами наших гендерных определений, бог не является человеком", — цитирует издание архиепископа Антье Джекэлен.

Профессор теологического факультета шведского университета Лунда Кристер Пахлмлад уже раскритиковал нововведение. Он считает, что этот шаг "подрывает доктрину Троицы и общности с другими христианскими церквями".

Церковь Швеции является крупнейшей в стране. Ее членами формально являются около 6,4 миллиона человек, или 67,5 процента населения. До 2000 года церковь имела статус государственной.