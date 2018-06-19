Сибирская генерирующая компания готовит ЮТС Рубцовска к зиме 2018-2019 годов

Первым в текущий ремонт был выведен паровой котел №2. Энергетики устранят дефекты на поверхностях нагрева котлоагрегата, замена поверхностей нагрева не потребуется. Помимо этого, будет отревизирована и при необходимости отремонтирована запорная и регулирующая арматура, трубопроводы в пределах котла и вспомогательное оборудование. Большое внимание уделяется ремонту газоочистного оборудования котла. Ремонтная бригада заменит износившиеся детали и устранит неполадки в работе батарейного циклона, который фильтрует выделяемые при сгорании угля дымовые газы. Это позволит повысить уровень очистки дымовых газов. Работы на котлоагрегате продлятся 30 дней. После выполнения всех запланированных задач, энергетики приступят к текущему ремонту на котлах №1 и №3.

Максим Новов,

директор Рубцовского подразделения СГК:

— Тот план ремонтных работ, к выполнению которого мы приступили, был сформирован еще в ходе прошлого отопительного сезона по мере выявления недостатков в работе оборудования, которому уже не один десяток лет. Устранив все неисправности сейчас, мы повысим надежность работы ЮТС в следующем отопительном периоде и снизим риск появления аварийных ситуаций зимой.

Помимо этого, на ЮТС началось строительство турбинного отделения. Уже завершена заливка фундамента для монтажа оборудования весом более 40 тонн. Оборудование будет доставлено на ЮТС в октябре текущего года. Набор, трудоустройство и переобучение персонала для обслуживания турбинного оборудования начнется уже в августе. Установка и запуск турбины позволит сделать рубцовскую станцию полноценной ТЭЦ. Мощности турбогенератора – 6 мегаватт - хватит для того, чтобы покрыть собственные нужды станции в электроэнергии.