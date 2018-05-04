Сибирская генерирующая компания подарит рубцовской гимназии площадку для новых открытий – современный кабинет химии

Сегодня, 11:02.
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В  рамках реализации благотворительной программы Сибирской генерирующей компании, в рубцовской гимназии "Планета детства" появится новая современная химическая лаборатория. Энергетики решили взять шефство над школой.

26 апреля гимназия "Планета детства" отпраздновала свой 25-ый день рождения. На торжественный праздник, прошедший в Городском Дворце культуры, были приглашены руководители подразделения СГК в Рубцовске.

Заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей подразделения СГК в Рубцовске Олег Семеньков вручил директору школы Елене Шинкоренко сертификат на сумму 700 тысяч рублей для создания современного класса химии.

Олег Семеньков,
заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей подразделения СГК в Рубцовске:

- Когда у нас встал вопрос с подарком "Планете детства", мы решили, что это должно быть что-то, что позволит детям глубже заниматься научно-исследовательской деятельностью. Химический класс с современным лабораторным оборудованием в этом отношении прекрасный подарок. Наша общая задача, вырастить достойную смену, а для развития детей нужны соответствующие условия, к созданию которых в Рубцовске присоединяется наша компания.

Также он отметил, что в энергетике тоже нужны химики и вполне возможно кто-то из ребят в будущем выберет эту профессию и придет на работу в СГК.

Елена Шинкоренко,
директор Гимназии "Планета детства":

- Такой подарок нас очень порадовал. Сначала мы даже не поверили. Спасибо большое Сибирской генерирующей компании за то, что они заботятся о наших детях. Думаю, что наше дальнейшее сотрудничество с СГК будет плодотворным и позитивным.

Помимо помощи в создании химического класса Сибирская генерирующая компания будет оказывать гимназии полноценную шефскую помощь.

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