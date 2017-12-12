Сибирская генерирующая компания стала лидером национального рейтинга прозрачности закупок 2017 года

Среди 113 коммерческих организаций, участвовавших в рейтинге лишь две компании попали в категорию гарантированной прозрачности – СГК и Трубная металлургическая компания. Всего в рейтинге принимали участие 422 компании в 5 категориях: государственные закупщики федерального уровня, субъекты федерации, муниципальные образования, корпоративные закупщики, деятельность которых регулируется Федеральным законом №223-ФЗ и коммерческие заказчики, действующие в соответствии с собственными регламентами. Оценка участников проводилось по пяти уровням прозрачности – гарантированная, высокая, средняя, базовая и низкая прозрачность, характеризующим зрелость и качество закупочных процессов.

На основе анализа данных Единой информационной системы в сфере закупок, официальных сайтов заказчиков и анкет каждому участнику было присвоено соответствующее количество баллов. По итогам рейтинга Сибирская генерирующая компания по количеству баллов заняла второе место в категории коммерческих заказчиков и третье место среди всего списка участников.

За год проведено более 4500 процедур закупок, общий объем которых оценивается порядка 40 млрд.руб., без учета закупок технологического топлива. Более половины процедур проведено конкурентными способами закупок. Экономия от проведения процедур закупок составила более 1 млрд. рублей.

Закупки для нужд подконтрольных предприятий Сибирской генерирующей компании проводятся на Единой информационной системе в сфере закупок, а также через Единую электронную торговую площадку Росэлторг. Все закупочные процедуры проводятся в строгом соответствии со внутренними регламентами, разработанными на основе федерального законодательства. Информация о текущих закупочных процедурах, их результатах, а также планы и отчеты по закупкам размещены на сайте компании в специальном разделе.

Сибирская генерирующая компания постоянно совершенствует свою закупочную деятельность, внимательно отслеживает изменения в законодательстве и в части нововведений старается идти на опережение и изучать вопрос еще до момента вступления в силу.

"Национальный рейтинг прозрачности закупок" проводится ежегодно, начиная с 2006 года. Целью проекта является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.

Наряду с СГК в рейтинге принимали участие крупнейшие государственные и частные компании, среди которых "Росатом", "Россети", "Русгидро", "Интер РАО", "Тплюс", "Фортум" и другие.

Справка

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 12 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью – 7 870 МВт и тепловой мощностью – 15 612 Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 5 693 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 17-20% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет около 20 000 человек.