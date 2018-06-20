Сибирская генерирующая компания вошла в попечительский совет ведущего технического вуза Рубцовска

Директор рубцовского подразделения Сибирской генерирующей компании Максим Новов вошел в состав Попечительского совета Рубцовского индустриального института. Энергетики намерены развивать взаимоотношения с вузом в части подготовки высококвалифицированных технических специалистов.
Всего в состав Попечительского совета РИИ вошли 14 человек. Все они руководители крупных предприятий города.
В рамках сотрудничества будет вестись реализация образовательных программ, согласованных с производством, целевая подготовка специалистов. СГК даст возможность студентам вуза проходить производственную практику на Южной тепловой станции. Также выпускникам РИИ будут предлагать вакантные рабочие места. Одним из приоритетов в работе станет разработка программы по внедрению в учебный процесс в качестве лекторов и экзаменаторов специалистов-энергетиков.
Максим Новов,
директор рубцовского подразделения СГК:
— Сотрудничество науки и производства – требование времени, - говорит Максим Новов. - Нам нужны свои специалисты, чтобы не искать квалифицированного сотрудника где-то в других городах. В Рубцовске все для этого есть: молодые талантливые студенты и профессиональный вуз, который дает качественное техническое образование.
СГК уже сотрудничает с РИИ в рамках работы Благотворительного фонда Андрея Мельниченко: в прошлом году на базе вуза был открыт филиал центра детского научно-технического творчества "Наследники Ползунова". Со следующего учебного года там бесплатно будут обучаться порядка 200 рубцовских школьников. Сейчас там ведется работа по созданию современных химических и физических лабораторий.
Алексей Кутумов,
директор вуза:
— Нашим первым опыт сотрудничества с СГК стал успешным и плодотворным. Совместная работа в рамках Попечительского совета позволит сделать образовательный процесс более качественным и даст возможность нашим студентам получать больше практических знаний и навыков.
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