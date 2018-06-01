Сибирская сеть общественного питания "Дядя Дёнер" разместила облигации на бирже

ООО "Дядя Дёнер" — стабильно развивающаяся компания с годовым оборотом 346 млн рублей - разместила облигации на сумму 60 млн рублей с доходностью 14% годовых. Как отмечают организаторы программы, такая ставка может быть привлекательна для потенциальных инвесторов, с учетом невысоких рисков. Среди прочих факторов инвестиционной привлекательности компании отмечаются: положительный опыт реализации долговых программ (вексельные программы, привлечение инвестора), диверсификация бизнеса (компания успешно работает не только в формате стритфуд павильонов, но и открывает кафе, в том числе на фуд-кортах, развивает собственную доставку в Новосибирске и франшизу по России). При этом долговая нагрузка компании не вызывает беспокойства у финансовых аналитиков, так как последние несколько отчетных периодов "Дядя Дёнер" демонстрировал снижение этого показателя.

В компании заявили о намерении последовательно реализовывать инвестиционную стратегию, направив средства от облигационного займа на пополнение оборотного капитала, ребрендинг заведений в Новосибирске, обновление касс, открытие трех новых кафе и финансирование сделки по приобретению торговой сети "Стейкбери", прошедшей в октябре 2017 года.

Объем первого выпуска составляет 60 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации 50 тыс. рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14%, через год предусмотрена оферта. Каждый купонный период будет длиться 30 дней. Срок обращения выпуска — 1140 дней. Погашение осуществится в три этапа: 33% от номинальной стоимости облигаций — 09.05.2021, еще 33% — через месяц и остаток – 08.07.2021.

Организаторами выпуска облигаций выступили частная инвестиционно-финансовая компания "Юнисервис Капитал" и АО "Банк "Акцепт". Напомним, в апреле эти же новосибирские компании осуществили регистрацию и размещение облигационного займа для одного из лидеров малотоннажных перевозок в Санкт-Петербурге и Москве – компании "Грузовичкоф".