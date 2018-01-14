Сибиряки показали класс вождения автомобилей по льду

В Барнауле состоялся первый этап соревнований клуба "Барнаульская ракета" по зимнему дрифту. Спортсмены состязались в своем мастерстве вождения автомобиля на льду около Нового моста.

Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. Первый этап кубка по дрифту в 2018 году. Фото: Константин Кузнецов. 13 января прошел первый этап кубка. Спортсмены должны были показать, как они могут управлять автомобилем, который едет по льду. Трасса представляла сбой большой овал, поэтому задача водителей значительно усложнялась. За звание лучшего сражались 55 спортсменов. Фотоотчет в сети разместил Константин Кузнецов. Личный зачет:

1. Иван Никулин (Барнаул)

2. Андрей Кузнецов (Бийск)

3. Константин Стрелов (Новосибирск)



Победители в командном зачете:

1. Yoka Team (Новосибирск)

2. Белка и Стрелка (Барнаул)

3. Бокоходово (Бийск). Соревнования продолжатся. О расписании и месте проведения можно узнать в соцсетях на странице клуба "Барнаульская ракета".