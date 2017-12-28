Сильный шторм привел к отключениям света и пробкам на трассах в Алтайском крае

По данным ГУ МЧС из-за непогоды были обесточены 9 населенных пунктов в Алейском, Петропаловском, Романовском и Шипуновском районах. Весь вечер шли ремонтно-восстановительные работы.

По словам пользователи Barnaul22, отключения света произошли и в Барнауле. О перебоях электроэнергии сообщили жители поселков Солнечная поляна, Казенная Заимка, Октябрьский, Авиатор, Пригородный, Бельмесево, Михайловка и других.

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Также горожане сообщили о разрушениях в Барнауле.

Сергей Казанин

Метель разыгралась не на шутку, на стройке Лазурная - Власихинская завалился забор.

Александр Лысков

С дома по адресу Г.Исакова, 218 сорвало около 30 листов профлиста с крыши, которую ремонтируют. Скоро должна быть сдача.

Дима Черепанов

И на Попова у школьного сарая почти крышу оторвало

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Около полуночи пользователи Barnaul22 сообщили о пробках на трассах. Так, на Чуйском тракте (Р-256) в районе Безменово от комплекса "Грани Алтая" (Тальменский район) встало движение. "Огромная пробка! Сильнейший ветер и гололёд. Когда начнётся движение, не ясно", — сообщила одна из подписчиц.

По данным пользователей причиной остановки движения в обе стороны стало ДТП. Также комментаторы сообщили о нулевой видимости на трассе и сильнейшем гололеде.

Лилия Ащеулова:

3 фуры, 2 из них полностью перекрывают дорогу. Кто то пытался по обочине, по полю проехать. Но уже и в поле пробка, стоят, не могут выехать. Дорожники еще не приехали, растаскивать не начали. Стоим второй час.