Сильный шторм привел к отключениям света и пробкам на трассах в Алтайском крае

Вечером 27 декабря жители Алтайского края ощутили последствия сильного ветра. В Барнауле и ряде районов Алтайского края произошли отключения электроэнергии, а на трассах образовались пробки.
По данным ГУ МЧС из-за непогоды были обесточены 9 населенных пунктов в Алейском, Петропаловском, Романовском и Шипуновском районах. Весь вечер шли ремонтно-восстановительные работы.
По словам пользователи Barnaul22, отключения света произошли и в Барнауле. О перебоях электроэнергии сообщили жители поселков Солнечная поляна, Казенная Заимка, Октябрьский, Авиатор, Пригородный, Бельмесево, Михайловка и других.
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Также горожане сообщили о разрушениях в Барнауле.
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Около полуночи пользователи Barnaul22 сообщили о пробках на трассах. Так, на Чуйском тракте (Р-256) в районе Безменово от комплекса "Грани Алтая" (Тальменский район) встало движение. "Огромная пробка! Сильнейший ветер и гололёд. Когда начнётся движение, не ясно", — сообщила одна из подписчиц.
По данным пользователей причиной остановки движения в обе стороны стало ДТП. Также комментаторы сообщили о нулевой видимости на трассе и сильнейшем гололеде.
3 фуры, 2 из них полностью перекрывают дорогу. Кто то пытался по обочине, по полю проехать. Но уже и в поле пробка, стоят, не могут выехать. Дорожники еще не приехали, растаскивать не начали. Стоим второй час.
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