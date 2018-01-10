Сильный ветер, дождь и снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, в регионе днем 11 января, а также ночью и в первой половине дня 12 января усилится ветер. Он будет дуть со с скоростью 17-22 м/с, местами порывы достигнут 25-30 м/с. В крае также ожидают мокрый снег и дождь, переходящий в снег. В некоторых районах закружит метель, на дорогах будет сильный гололед.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Тем, кто все же решил ехать, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак и не забыть буксировочный трос и лопату.