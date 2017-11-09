Силовики задержали высокопоставленного сотрудника ФСО за хищение средств

Около трех недель назад было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере) в отношении руководства ФГУП "Свэко" ФСО РФ. В начале ноября на предприятии провели обыск, по итогам которого ФСБ был задержан гендиректор Олег Филиппов. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

"Данное дело касается хищений средств по контракту, заключенному ФГУП с правительством Москвы", — отметил источник агентства.

Другой собеседник пояснил, что речь идет о контакте на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы столицы — его общая сумма составила 3,9 млрд рублей.