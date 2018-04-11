"Сименс Финанс" улучшает условия лизинга в Алтайском крае и Республике Алтай

После реализации первой сделки большинство клиентов продолжают сотрудничество с "Сименс Финанс". Для них компания предлагает быстрые решения на более выгодных условиях: при очередном проекте надёжные партнёры "Сименс Финанс" могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.

Одновременно "Сименс Финанс" снизила авансы и ставки финансирования в рублях, при этом увеличила сроки. Например, грузовой транспорт теперь доступен даже с авансом 5% на 5 лет. Если в проекте используются компоненты "Сименс", возможно льготное финансирование и срок до 10 лет. Быстрые решения "Сименс Финанс" позволяют развивающимся компаниям экономить время и оборотные средства.

Для индивидуального расчёта проекта оставьте заявку на сайте — в течение 24 часов эксперты ближайшего из 24 представительств свяжутся с вами для обсуждения. За дополнительными консультациями и с любыми вопросами обращайтесь по телефону 8-800-2000-180 (звонок бесплатный по РФ) или в офисы "Сименс Финанс".

Представительство "Сименс Финанс" в Барнауле:

Адрес: ул. Кирова, 51-а, 4-й этаж

Тел.: (3852) 200-123

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:

8-800-2000-180

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Справка

ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники. Работая по международным стандартам, "Сименс Финанс" передаёт в лизинг оборудование "Сименс" и оборудование с комплектующими "Сименс", осуществляет модернизацию основных средств клиентов, финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 30 000 лизинговых проектов в РФ. К 01.01.2018 портфель "Сименс Финанс" превысил 45,5 млрд руб, объем нового бизнеса за 12 мес. 2017 (по методике Leaseurope) – 33,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 51,8 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 170 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии, поставщиком решений для ее передачи, пионером в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 83,0 млрд. евро, а чистая прибыль – 6,2 млрд. евро. На конец сентября 2017 года в "Сименс" работали 372 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2017 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,1 млрд. евро. Более подробная информация доступна на интернет-сайте: www.siemens.ru