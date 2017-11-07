Симфонический оркестр с аншлагом дал концерт в барнаульском торговом центре "Пионер"

"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер". "Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".

В Барнауле одной из главных площадок стал торгово-развлекательный центре "Пионер", на фуд-корте которого состоялось "Симфоническое шоу" в исполнении симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края. Всего в мероприятии было задействовано почти 90 мастеров музыкального искусства.

Послушать мировые хиты пришло около 1,5 тысяч жителей и гостей Барнаула. Оркестр исполнил полюбившиеся произведения Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Эдуарда Артемьева, а также композиции из кинофильмов, мюзиклов, телевизионных передач.

Сергей Романов,

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