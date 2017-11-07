Симфонический оркестр с аншлагом дал концерт в барнаульском торговом центре "Пионер"

В минувшую субботу, 4 ноября, краевая столица стала одним из участников масштабной Всероссийской акции "Ночь искусств". В этот день у жителей многих российских городов была возможность бесплатно соприкоснуться с искусством, узнать что-то новое и просто хорошо провести время, посетив творческие вечера и поучаствовав в мастер-классах.
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
"Симфоническое шоу". Фото: архив ТРЦ "Пионер".
В Барнауле одной из главных площадок стал торгово-развлекательный центре "Пионер", на фуд-корте которого состоялось "Симфоническое шоу" в исполнении симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края. Всего в мероприятии было задействовано почти 90 мастеров музыкального искусства.
Послушать мировые хиты пришло около 1,5 тысяч жителей и гостей Барнаула. Оркестр исполнил полюбившиеся произведения Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Эдуарда Артемьева, а также композиции из кинофильмов, мюзиклов, телевизионных передач.
Сергей Романов,
посетитель ТРЦ "Пионер":
Спасибо большое за эти эмоции, концерт был просто на самом высочайшем уровне. Приятно наблюдать когда на одной площадке находится столько поколений и все с интересом слушали и поддерживали музыкантов! Ну а финальная песня "Разговор со счастьем" сделала своё дело, народ танцевал даже сидя на стульях и диванах. Спасибо большое за такое мероприятие!