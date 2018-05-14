Сын генпрокурора РФ будет торговать в Поднебесной водкой и пивом

Компании, основным владельцем и главой которых является сын генпрокурора России Игорь Чайка, — "Русский экспорт" и FRC (работают под брендом Dakaitaowa) — будут поставлять в Китай пиво и водку российского производства, пишет "Коммерсантъ".
Объемы поставок пива и водки в Китай издание не называет.
Всего компании Чайки сертифицировали в Китае 30 позиций алкогольной продукции. Лицензия действует до июля 2019 года.
Предполагалось, что запущенный в 2016 году сайт dakaitaowa.com станет главной электронной площадкой для экспорта российских товаров в Китай. В 2017 году Dakaitaowa открыла разделы на китайских сайтах Taobao, JD и Kaola, в 2018-м — на Tmall и 1688. Тем не менее 60% продаж Dakaitaowa делает через офлайновые каналы. О своей выручке предприятие умалчивает, пишет secretmag.ru.
Мусорный король
Ранее сообщалось, что предприниматель Игорь Чайка — младший сын генпрокурора России Юрия Чайки — завершил сделку по покупке 60% акций в одном из ведущих операторов переработки мусора "Хартия", выполняющей подряд московской мэрии на сумму 42,7 млрд руб. Игорь Чайка подтвердил РБК информацию о сделке. По словам сына генпрокурора, "Хартия" планирует взять под управление принадлежащий Москве мусоросжигательный завод № 4 (МСЗ-4), а также выйти на рынок области. Из-за этой сделки генпрокурора еще называют "мусорным королем".
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