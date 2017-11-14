Сын Тимченко продал дочери Сечина квартиру в "доме друзей Путина"

Речь идет о 11-этажном доме в Шведском тупике, где цена квартиры может достигать 1 миллиарда рублей.

Обитатели Шведского тупика, а его еще называют "домом друзей Путина", явно предпочитают закрытый круг общения и чужакам "вне окружения" не очень рады. В апреле этого года Иван Тимченко, вероятно, сын Геннадия Тимченко, продал одну из своих четырех квартир. Покупателем стала Инга Каримова, дочь Игоря Сечина. Телеканал оговаривается, что речь может идти о полных тезках детей Тимченко и Сечина.

Корреспондент "Дождя" проверила этот дом по Росреестру. "Цена жилья здесь под стать элитным обитателям. Прямо сейчас в продаже три квартиры, в том числе двухуровневый пентхаус с семью санузлами за 830 миллионов рублей. Средняя цена квадратного метра получается под 23 тысячи долларов", — говорится в материале.

"Единственная причина, по которой Шведский тупик стоит так дорого, — это контингент, который там проживает. Причина, которой можно обосновать высокую стоимость, это исключительно данная конъюнктура. Потому что уровень его — это upper бизнес-класс", — говорит эксперт компании "Юргенева Риэлти" Елена Юргенева.

Агент, продающий одну из квартир в Шведском тупике, прямо говорит, внушительная цена — плата за соседей.

Любопытная деталь: многие обитатели дома в Шведском тупике не покупали свои квартиры. Игорь Сечин, тогда работавший в администрации президента, получил ее от государства. Более удивительной выглядит история с Александром Чемезовым, младшим сыном главы "Ростеха" — в 2005 году он тоже получил квартиру от государства, пишет znak.com.