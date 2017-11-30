Сын за отца: теперь можно платить налоги за другого человека

До 2017 года каждый гражданин, предприниматель или юридическое лицо были обязаны осуществлять налоговые и другие обязательные платежи лично и за свой счет. Это создавало некоторые проблемы. Например, дети не могли оплатить налоги за своих родителей, муж — за жену и т. д.

Наибольшие неудобства такие ограничения доставляли налогоплательщикам, которые не могли по какой-то причине самостоятельно уплатить налоги. К примеру, тем, кто проживает за границей, находится на длительном лечении в стационаре и т. п.

В случае, если эту обязанность выполняли за них другие люди, возникал риск некорректного зачисления сумм. Если в реквизитах платежного документа плательщиком фигурировало третье лицо, денежные средства могли быть не учтены, и платежи относились к категории "невыясненных". Их можно было либо вернуть или направить на исполнение каких-то личных налоговых обязательств непосредственного плательщика, обратившись с соответствующим заявлением.

Раньше банки не принимали платежи за третьих лиц, а при оплате онлайн не своих обязательств высвечивалось предупреждение о нарушении закона.

В конце ноября 2016 года после внесения изменений в Налоговый кодекс официально разрешено платить налоги за другого человека, предпринимателя или организацию.

Наталья Симакина,

жительница Барнаула:

Мои родители не достигли пенсионного возраста, и обычно я помогаю им с оплатой земельного и транспортного налогов тем, что даю нужную сумму. Они подключены к "Личному кабинету налогоплательщика", я слежу за их начислениями и распечатываю квитанцию, когда приходит время платить. Теперь я могу это делать со своей банковской карты, избавив их полностью от налоговых забот.

Для правильного составления платежного документа следует обратить внимание на то, что в поле "Плательщик" должно быть указано лицо, фактически осуществляющее платеж, а в назначении платежа – отражено, за какую именно организацию, ИП или гражданина происходит оплата. Нужно иметь в виду, что потребовать возврата перечисленной суммы третье лицо не сможет. Но это право сохраняется за налогоплательщиком, если, например, образовалась переплата.

Справка

Проще всего вносить платежи через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Для того, чтобы открыть его, гражданину необходимо один раз обратиться в инспекцию лично. Впоследствии он может либо сам оплачивать налоги и совершать другие операции, либо доверить это своим родным.