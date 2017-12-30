Синоптики рассказали, когда погода на Алтае с +1 упадет до -34

Алтайские синоптики рассказали, какой будет погода с 30 декабря по 5 января. По уточненному прогнозу, потепление сменится настоящими трескучими морозами.
Как рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского Гидрометцентра, 30 декабря холодный фронт опустит столбики термометров с плюсового значения до -5...-10 . Ветер стихнет, но начнется мощный снегопад.
31 декабря, под влиянием сибирского антициклона, спокойная погода, практически без осадков. Температура воздуха продолжит идти на понижение ночью до -15...-20, местами в западных районах до -27, днём до -13...-20.
В новогоднюю ночь и до 5 января также будет спокойной, без существенных осадков, с утренними туманами. Ночью столбики термометров будут падать до -20...-30, местами до – 34, днём "потеплеет" лишь до -13...-23.
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