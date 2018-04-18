Системы менеджмента Алтай-Кокса соответствуют мировым стандартам.

Ежегодный объединенный аудит в очередной раз показал, что системы менеджмента качества, экологического менеджмента и энергетического менеджмента Алтай-Кокса отвечают требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011.

Эксперты BSI подтвердили профессионализм руководителей и специалистов Алтай-Кокса в производстве и поставке качественной продукции, а также высоко оценили исполнение нормативных документов, владение методиками анализа деятельности.

Соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов говорит о способности Алтай-Кокса постоянно улучшать результативность своей работы, содействует дальнейшему укреплению позиций на рынках и подчеркивает лидерство среди предприятий отечественной и мировой коксохимии.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com