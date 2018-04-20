Скандальные детали жизни Васильевой и Сердюкова раскрыли соседи по дому

Бывший глава Минобороны России Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева вступили на тропу войны с соседями в элитном доме в Молочном переулке Москвы. После того, как экс-министр стал председателем ТСЖ "Молочный-6", спокойной жизни остальных жильцов пришел конец, пишет "МК".
Об этом рассказали соседи скандальной четы — пластический хирург Александр Тепляшин и его жена, косметолог. Они пожаловались на качество обслуживания престижной пятиэтажки и рост счетов за коммуналку.
По словам хирурга, после смены председателя в ТСЖ семье Тепляшина стали необоснованно выставлять счета на 113 тысяч рублей вместо прежних 52 тысяч. Потребление воды почему-то стали считать не по счетчикам, отчего водообеспечение стало обходиться хозяину в сумму около 30 тысяч рублей. Также в коммунальные платежи включили навязанные услуги, вроде чистки ковриков на входе, пишет ura.ru.
"Вообще, за последние два года качество обслуживания дома сильно снизилось. В межсезонье в некоторых комнатах колотун — всего 16 градусов, я даже не поленился, замерил", — выразил негодование пластический хирург. Он также пожаловался на то, что все поломки приходится устранять самому: инженеры управляющей компании не смогли устранить засор, а мастера — починить кондиционеры. "В дождь одно время местами протекала крыша. А на фасад гляньте — трещины, мхом стены поросли. В центре-то города, в доме класса люкс!" — заявил Тепляшин.
Отдельной претензией хирург выставил сильные запахи от приготовления пищи из соседской квартиры Сердюкова и Васильевой. Восприимчивое обоняние Тепляшина смогли успокоить только после его жалобы в ТСЖ на вентиляцию.
Справка
Экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков ушел в отставку связи с делом о коррупции. Основным фигурантом дела "Оборонсервиса" стала глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, находившаяся с Сердюковым в близких отношениях. Сам экс-министр также был фигурантом уголовного дела, но попал под амнистию.
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