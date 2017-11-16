Скидки и федералы. Эксперты назвали тенденции в алтайском ритейле в 2017 году

Сегодня, 07:18.
Экономика

Федеральные и мировые ритейлеры обостряют конкуренцию на алтайском рынке розничной торговли. Все это накладывается на снижение реальных доходов населения — этот процесс продолжается с 2014 года. Однако местные ритейлеры адаптировались к ситуации, и многие из них по итогам 2017 года покажут рост прибыли. Эту и другие тенденции в ИД "Алтапресс" обсудили участники экспертного совета премии "Менеджер года".

Экспертный совет премии "Менеджер года". Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Экспертный совет премии "Менеджер года". Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Светлана Сапожникова, директор ОО "Барнаульский" банка "Акцепт". Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Анна Поломошнова и Ольга Лонская. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Андрей Белоусов, заместитель управляющего алтайским офисом ВТБ24. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Покупатели в магазине. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Больше брендов

В 2017 году в Алтайский край продолжили заходить федеральные и мировые бренды. Осенью экспансию в регион начала X5 Retail Group с брендом "Пятерочка". До конца года ритейлер планирует довести число магазинов в крае до 25. Свои позиции намерена усилить и федеральная "Лента", которая купила четыре магазина "Холидей" в столице региона.

С открытием осенью ТРЦ "Галактика" в Барнауле появились известные бренды крупнейшего мирового производителя одежды Inditex: Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho. В том же ТРЦ начали работать вторые точки "Макдоналдса" и "Ашана".

Само по себе открытие "Галактики" тоже стало событием для местного рынка. По мнению экспертов ИД "Алтапресс", новый ТРЦ может забрать себе покупателей у других городских ТЦ.

Анна Поломошнова и Ольга Лонская.
Анна Поломошнова и Ольга Лонская.

"У “Галактики” классический формат торгового центра: большие площади, известные бренды, серьезная развлекательная часть, хорошая парковка. Поэтому посетители переходят туда — уже чувствуется отток из “Европы”", — рассказала Анна Поломошнова, представитель консалтинговой компании "ТЦ БЦ".

Научились конкурировать

В то же время местные сети постепенно адаптировались к конкуренции с мировыми и федеральными сетями.

Дмитрий Фукс, руководитель компании "Российский кафель".
Дмитрий Фукс, руководитель компании "Российский кафель".

О своем опыте рассказал Дмитрий Фукс, руководитель компании "Российский кафель": "Не секрет, что в конце 2014 года у местных ритейлеров DIY был кризис из-за прихода “Леруа Мерлен”. Это ударило по нашей экономике. По итогам 2015 года мы потеряли процентов 30, в 2016-м — еще 10%. И тогда поняли, что надо что-то менять. Что мы сделали? Мы переориентировались с дешевого сегмента на “средний” и “средний+”, сейчас почти не пересекаемся по ассортименту с “Леруа Мерлен”.

И мы занялись сервисом. Сейчас почти все допуслуги мы предоставляем бесплатно: доставку, подъем на этаж, дизайн.

Это дало результат. 2017 год — первый за три года, когда мы не упали и даже приросли на 10%. Думаю, 2018 год должен стать более успешным".

Оживление отметила и Ольга Маркова, коммерческий директор сети "Новэкс". Она рассказала, что ритейлер закончит 2017 год с приростом.

Ольга Маркова, коммерческий директор сети "Новэкс".
Ольга Маркова, коммерческий директор сети "Новэкс".

"Покупатели привыкли к новой экономической ситуации. Люди понимают, что радовать себя все равно надо. Наш основной покупатель — женщина. А чем еще может порадовать себя женщина, если не помадой или другой косметикой? — говорит Ольга Маркова. — Сейчас уже нет ухода в самый дешевый эконом, люди стали брать более дорогие товары.

Да, конкуренция со стороны федералов усиливается, но в основном к нам приходят сети, которые работают в формате дискаунтера: “Магнит Косметик”, та же “Пятерочка”. Поэтому сейчас мы делаем акцент на интерьер, чтобы женщина могла сделать выбор в хорошем, красивом магазине".

Время скидок

Еще одна тенденция: в магазинах становится все больше товаров со скидками. Доля предложений ритейлеров со скидками в общем объеме продаж увеличилась на 15 процентных пунктов за год, c августа 2016-го по сентябрь 2017-го. Продажи акционных товаров растут, товаров без скидок — нет. Такая ситуация снижает маржинальность не только у торговых сетей, но и у производителей, которые с ними работают.

Сергей Толмачёв, начальник отдела продаж "Ренессанс-Косметик" (слева).
Сергей Толмачёв, начальник отдела продаж "Ренессанс-Косметик" (слева).

"На нас серьезное влияние оказывают федеральные производители, которые находятся в топ-3. Они дают акции в 30%, 50% и даже в 60%. Пришлось помимо “эконом+” создать более дешевый “эконом”. Например, мы выпустили бренд “Выгодная уборка”, который потеснил известных конкурентов. Мы сэкономили не на качестве, а на собственной марже, — говорит Сергей Толмачев, директор отдела продаж “Ренессанс-Косметик”. — При этом у ритейлеров снижаются продажи собственных торговых марок (СТМ). Сейчас люди в большей степени ищут что-то новое, интересное и качественное. Раньше в нашем портфеле 60% были СТМ, а 40% — наши торговые марки. Сейчас это соотношение составляет 50% на 50%".

По словам Сергея Толмачева, чтобы повышать прибыльность, компания намерена выходить в европейскую часть России, а также продолжать развитие брендов среднего ценового сегмента.

Мнение

Анна Поломошнова,
представитель консалтинговой компании "ТЦ БЦ":

— Мы в этом году получили контракт с "Сибирией" на объект "Старый базар". Мы сохраняем назначение, но рынок будет современным — с применением новых технологий.

Там будет задействовано два этажа, а не один, как прежде. Раньше один этаж был занят подсобными помещениями, складами и прочим. Сейчас мы это оптимизируем. Сделаем больше входов, установим эскалаторы, первый этаж станет торговым. На Мало-Тобольскую будут вынесены рестораны с летними верандами — до сих в городе подобная концепция толком не реализована.

Цитата

Ольга Ермолова,
региональный директор Сибирского филиала "Пром­связьбанка":

Ольга Ермолова, региональный директор алтайского отделения "Промсвязьбанка".
Ольга Ермолова, региональный директор алтайского отделения "Промсвязьбанка".

— 2016 и 2017 годы показали, что спрос на потребительские кредиты падает, как и одобряемость. Потому что большинство населения сверхзакредитовано. Поэтому сегодня для банка проблема найти качественного заемщика, а кредитовать мы всегда готовы.

Факт

По итогам 2017 года многие алтайские ритейлеры ожидают роста бизнеса.

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