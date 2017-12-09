Сколько стоит новогодний тур в Таиланд или Вьетнам с прямым вылетом из Барнаула?

30 декабря в расписании барнаульского аэропорта два вылета за границу — на вьетнамский курорт Нячанг (стоимость 12 дневного тура от 98 тысяч рублей на двоих) и тайский остров Пхукет (13-дневный пакет от 152 тысяч рублей на двоих).

На 26 и 31 декабря запланированы вылеты в аэропорт Утапао, ближайший к тайскому курорту Паттайя. Прежде самолеты российских туроператоров, который доставляли туристов на этот курорт, летали в аэропорт Бангкока Суварнабхуми, но сейчас одна из его взлетно-посадочных полос на ремонте, поэтому часть международных рейсов, в основном чартерных, перенесли в Утапао. Преимущество такой рокировки — более короткий путь до отелей в Паттайе. 11-12-дневные туры на новогодние заезды с вылетом из Барнаула продаются сейчас от 105 тысяч рублей на двоих.

Это минимальные цены на путевки. За указанную стоимость можно приобрести туры с самым скромным размещением или путевках по системе "фортуна" в отели 2-3* за завтраком или без питания. А вот отдых в популярном вьетнамском пятизвездочном отеле c парком развлечений Vinpearl будет стоить от 162 тысяч рублей на двоих. Впрочем, для этого комплекса это даже низкая цена, поскольку зимние месяцы на курорте Нячанг считаются низким сезоном, погода для отдыха в это время года не идеальная.

Тур в один из лучших отелей Паттайи Centara Grand Mirage Beach 5* с вылетом из Барнаула 26 декабря будет стоить от 252 тысяч рублей на двоих. Встретить Новый год на Пхукете в отеле Hilton Phuket Arcadia 5*, расположенном на пляже Карон острова Пхукет, — 500 тысяч рублей на двоих.

Рейсы из Барнаула выполняют авиакомпании Royal Flight, чартерный перевозчик туроператора "Корал Тревел", и Azur Air, авиакомпания оператора "Анекс-тур". Блоки мест на рейсах Royal Flight есть также у операторов "Пегас Туристик" и "Санмар". Туры на все рейсы можно купить в любом туристическом агентстве города.

Ассортимент прямых чартерных программ от операторов, а также расписание регулярных рейсов, в Новосибирске более насыщенное. Цены в разных случаях могут отличаться как в пользу вылета из Барнаула, так и наоборот. Улететь из Новосибирска прямым рейсом за границу, в том числе и на время новогодних каникул, можно не только в Нячанг, Паттайю или на Пхукет, но и на курорты индийского штата Гоа, вьетнамский остров Фукуок, китайский остров Хайнань, в Объединенные Арабские Эмираты. А также в Прагу, Мюнхен, Пекин, Гонконг, Сочи, Симферополь и т.д.