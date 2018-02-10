Скончался актер из сериала "Карточный домик"

По информации издания, актер боролся с раком.

Кэти известен по роли Фредди в сериале "Карточный домик", за которую он получил премию "Эмми".

Он также играл в сериалах "Прослушка"и "Скорая помощь", в фильмах "Изгой", "Фантастическая четверка" и других.