Скончался актер из сериала "Карточный домик"

В США скончался 59-летний Рег Э. Кэти, который снялся в телесериале "Карточный домик", сообщило издание Variety.
По информации издания, актер боролся с раком.
Кэти известен по роли Фредди в сериале "Карточный домик", за которую он получил премию "Эмми".
Он также играл в сериалах "Прослушка"и "Скорая помощь", в фильмах "Изгой", "Фантастическая четверка" и других.
Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0— David Simon (@AoDespair) 9 февраля 2018 г.
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