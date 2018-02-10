Скончался актер из сериала "Карточный домик"

Сегодня, 14:58.
Жизнь

В США скончался 59-летний Рег Э. Кэти, который снялся в телесериале "Карточный домик", сообщило издание Variety.

По информации издания, актер боролся с раком.

Кэти известен по роли Фредди в сериале "Карточный домик", за которую он получил премию "Эмми".

Он также играл в сериалах "Прослушка"и "Скорая помощь", в фильмах "Изгой", "Фантастическая четверка" и других.

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