Скончался актер, сыгравший в фильмах "Белые росы" и "Брестская крепость"

На 84 году жини скончался народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук, который запомнился кинозрителям по ролям в таких фильмах, как "Белые Росы", "Государственная граница", "На безымянной высоте" и "Брестская крепость".
Актер умер в Минске, где его похоронят 9 февраля на Восточном кладбище.
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