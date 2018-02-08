Скончался актер, сыгравший в фильмах "Белые росы" и "Брестская крепость"

Вчера, 21:28.
Жизнь

На 84 году жини скончался народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук, который запомнился кинозрителям по ролям в таких фильмах, как "Белые Росы", "Государственная граница", "На безымянной высоте" и "Брестская крепость".

Геннадий Гарбук (на фото справа).
Геннадий Гарбук (на фото справа). Фото: кадр из кинофильма "Белые росы".

Актер умер в Минске, где его похоронят 9 февраля на Восточном кладбище.

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