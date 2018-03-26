25 марта скончался бывший главный федеральный инспектор в Алтайском крае Михаил Чугуев. Ему было 45 лет.
Чугуев умер в Москве, сообщили источники altapress.ru. Пока точная причина смерти не известна, однако, по неподтвержденной информации, у Чугуева отказало сердце.
Родственники экс-чиновника вылетели в Москву, чтобы решить вопрос с транспортировкой тела в Барнаул. После этого будет назначена дата прощания.
Михаилу Чугуеву в феврале исполнилось 45 лет. Пост главного федерального инспектора он занимал с 2011 году. Летом 2017 года Чугуев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
О том, где Чугуев продолжил карьеру после увольнения из полпредства, неизвестно. По информации altapress.ru, он планировал трудоустроиться в Москве.
Факт
Главный федеральный инспектор отвечает в том числе за контроль за исполнением указов президента РФ в регионе.
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