Скончался бывший главный федеральный инспектор в Алтайском крае Михаил Чугуев

Чугуев умер в Москве, сообщили источники altapress.ru. Пока точная причина смерти не известна, однако, по неподтвержденной информации, у Чугуева отказало сердце.

Родственники экс-чиновника вылетели в Москву, чтобы решить вопрос с транспортировкой тела в Барнаул. После этого будет назначена дата прощания.

Михаилу Чугуеву в феврале исполнилось 45 лет. Пост главного федерального инспектора он занимал с 2011 году. Летом 2017 года Чугуев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

О том, где Чугуев продолжил карьеру после увольнения из полпредства, неизвестно. По информации altapress.ru, он планировал трудоустроиться в Москве.

Факт

Главный федеральный инспектор отвечает в том числе за контроль за исполнением указов президента РФ в регионе.