Скончался бывший руководитель алтайского управления "Почты России"

Топчий руководил почтовой службой Алтайского края больше 20 лет — с середины 1980-х. В 2005 он ушел на пенсию. В 2007 году стал заместителем директора алтайского педлицея. Долгое время руководил краевой федерацией футбола.

Прощание состоится 4 мая с 9 до 11 утра в траурном зале на Аносова, 8.