Скончался бывший руководитель алтайского управления "Почты России"

2 мая в Барнауле на 78-м году жизни скончался Григорий Топчий — бывший руководитель почтового управления в Алтайском крае.
Топчий руководил почтовой службой Алтайского края больше 20 лет — с середины 1980-х. В 2005 он ушел на пенсию. В 2007 году стал заместителем директора алтайского педлицея. Долгое время руководил краевой федерацией футбола.
Прощание состоится 4 мая с 9 до 11 утра в траурном зале на Аносова, 8.
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