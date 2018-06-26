Скончался известный поэт Андрей Дементьев

Андрей Дементьев 11 лет был главным редактором журнала "Юность". Лауреат Государственной премии СССР и ряда государственных наград СССР и России. Стихотворения Андрея Дементьева переведены на многие языки мира, его книги издавались не только в СССР, но и за рубежом, пишет polit.ru.

Кроме того, широко известны песни на стихи Дементьева: "Алешенька", "Натали", "Лебединая верность" и многие другие.