Скончался известный поэт Андрей Дементьев

Поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев скончался в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах. Информацию подтвердила ТАСС супруга поэта.
Андрей Дементьев 11 лет был главным редактором журнала "Юность". Лауреат Государственной премии СССР и ряда государственных наград СССР и России. Стихотворения Андрея Дементьева переведены на многие языки мира, его книги издавались не только в СССР, но и за рубежом, пишет polit.ru.
Кроме того, широко известны песни на стихи Дементьева: "Алешенька", "Натали", "Лебединая верность" и многие другие.
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