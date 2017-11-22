Слагаемые успеха СПК "Тамбовский"

С момента своего основания и до настоящего времени основной производственной деятельностью хозяйства является выращивание и переработка зерновых и зернобобовых культур. На полях площадью около 15 000 тысяч гектар растет пшеница, рожь, овёс, кукуруза, гречиха, фасоль и горох. Кроме того, кооператив занимается разведением крупного рогатого скота. Общее поголовье животных в хозяйстве превышает 1500 голов.

Благодаря современной технике, уникальным технологиям возделывания почвы, соблюдению всех необходимых агротехнических мероприятий в оптимальные сроки, СПК "Тамбовский" постоянно демонстрирует высокую урожайность и рентабельность.

Текущий год не стал исключением. Только яровой пшеницы собрано свыше 14 тысяч тонн. Среди аграрных предприятий Романовского района этот результат один из самых высоких.

Владимир Мертес,

председатель СПК "Тамбовский":