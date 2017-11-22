Слагаемые успеха СПК "Тамбовский"

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Тамбовский" был образован в 2000 году на базе зерносовхоза "Тамбовский". Сегодня предприятие успешно работает, занимая передовые позиции среди сельхозпроизводителей Романовского района Алтайского края.
С момента своего основания и до настоящего времени основной производственной деятельностью хозяйства является выращивание и переработка зерновых и зернобобовых культур. На полях площадью около 15 000 тысяч гектар растет пшеница, рожь, овёс, кукуруза, гречиха, фасоль и горох. Кроме того, кооператив занимается разведением крупного рогатого скота. Общее поголовье животных в хозяйстве превышает 1500 голов.
Благодаря современной технике, уникальным технологиям возделывания почвы, соблюдению всех необходимых агротехнических мероприятий в оптимальные сроки, СПК "Тамбовский" постоянно демонстрирует высокую урожайность и рентабельность.
Текущий год не стал исключением. Только яровой пшеницы собрано свыше 14 тысяч тонн. Среди аграрных предприятий Романовского района этот результат один из самых высоких.
Владимир Мертес,
председатель СПК "Тамбовский":
В этом году в рамках нового механизма льготного кредитования АПК мы оформили кредит в Россельхозбанке, приобрели горюче-смазочные материалы и средства химической защиты растений. Это помогло своевременно начать посевную, успешно завершить уборочную кампанию и вырастить хороший урожай.