Следователи возбудили дело после смертельного падения мужчины в шахту лифта в ТЦ в Барнауле

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после смерти мужчины в шахте лифта в ТЦ "Маэстро" в Барнауле.
28 октября 62-летний житель Барнаула был в неосвещенном месте ТЦ "Маэстро". Он упал в шахту грузового лифта с высоты более четырех метров. С полученными телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали. Он скончался в больнице.
По результатам доследственной проверки СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следователи оценят действия сотрудников организации, ответственных за безопасность лифта. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.