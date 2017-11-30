Следователи возбудили дело после смертельного падения мужчины в шахту лифта в ТЦ в Барнауле

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Происшествия

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело после смерти мужчины в шахте лифта в ТЦ "Маэстро" в Барнауле.

Лифт.
Лифт. Фото: sgd22.ru.

28 октября 62-летний житель Барнаула был в неосвещенном месте ТЦ "Маэстро". Он упал в шахту грузового лифта с высоты более четырех метров. С полученными телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали. Он скончался в больнице.

По результатам доследственной проверки СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи оценят действия сотрудников организации, ответственных за безопасность лифта. Расследование уголовного дела продолжается.

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