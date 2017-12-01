Слон насмерть затоптал немецкого туриста на острове Ко Чанг в Таиланде после окончания экскурсии. При этом двум российским туристам пришлось на ходу спрыгнуть с другого слона, один из них получил травму, сообщает РИА Новости.
По словам наших соотечественников, слон, с которого только что благополучно слезли туристы (также россияне), внезапно взбесился и напал на гражданина Германии, который его фотографировал.
Второй слон, на котором сидели очевидцы, сильно испугался и начал брыкаться и вставать на задние ноги, а потом побежал. Россиянам пришлось прыгать на ходу. Мужчина при этом получил ушибы.
Это уже третья трагедия, связанная с домашними слонами, произошедшая в Таиланде за последнюю неделю. На юге страны слониха, работавшая на лесозаготовках, убила своего хозяина и попыталась спрятать его тело под ветками, которые она сорвала с деревьев на месте происшествия. Затем на севере страны, в Чиангмае, слон внезапно напал на своего проводника, который работал с ним более 10 лет, проткнул его бивнями и затоптал, пишет bfm.ru.
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