16 случайных совпадений, в которые сложно поверить

Иногда в мире что-то происходит случайно — мимо этого невозможно пройти, не заметив. В этой подборке собраны забавные фотографии, которые сделали в нужное время. Без этих "доказательств" было бы сложно поверить в реальность происходящего.

Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Случайные совпадения. Фото: www.novate.ru. Источник.