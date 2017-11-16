Смерть 21-летнего американского рэпера "взорвала" русскую "Википедию"

Смерть американского рэпера Лил Пипа вызвала переполох в русской "Википедии". После появления информации о кончине музыканта русскоязычная страница, посвященная Лил Пипу, неоднократно изменялась. В частности, там появлялись не имеющие отношения к музыканту, недостоверные и даже нецензурные записи.
Например, появилось сообщение, что сценический псевдоним рэпера — Денс Жуковский. Были и такие записи, как "Полина, я тебя люблю", "Вы че делаете".
Сейчас материал относительно отредактирован, но отмечается, что и в настоящий момент "необходимо проверить качество перевода и привести статью в соответствие со стилистическими правилами Википедии", пишет bfm.ru.
Лил Пип умер в возрасте 21 года. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщило издание The Independent. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков. В дискографии Лил Пипа три альбома. Музыкант приобрел популярность в России после клипа на песню benz truck, записанного с субтитрами на русском языке.
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