Смерть 21-летнего американского рэпера "взорвала" русскую "Википедию"

Например, появилось сообщение, что сценический псевдоним рэпера — Денс Жуковский. Были и такие записи, как "Полина, я тебя люблю", "Вы че делаете".

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Лил Пип умер в возрасте 21 года. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщило издание The Independent. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков. В дискографии Лил Пипа три альбома. Музыкант приобрел популярность в России после клипа на песню benz truck, записанного с субтитрами на русском языке.